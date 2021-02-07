В командовании назвали имена бойцов, погибших при подрыве на Донетчине

В результате подрыва на взрывном устройстве в районе Марьинки на Донетчине погибли военнослужащие из состава 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода — старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Об этом сообщили в 28-й ОМБр.



«Третий военнослужащий находится в больнице. Выражаем глубокие и искренние соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении.



На странице бригады также опубликованы фотографии погибших бойцов.

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