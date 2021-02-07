Как Россия руководит «Л-ДНР», заседание ООН на Донбассе и работа КПВВ. Дайджест НД ►
Как Россия руководит отдельными районами Донецкой и Луганской областей, заседание ООН на Донбассе и ситуация на КПВВ. Это дайджест «Новостей Донбасса», тут мы рассказываем о самом интересном, произошедшем за эту неделю.
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