На Донбассе ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки пророссийские незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что неподалеку от Новомихайловки, НВФ обстреляли позиции украинских военных со станковых противотанковых гранатометов и совершили прицельный выстрел из снайперского оружия. В результате этого украинских военный получил огнестрельное ранение.



Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется медпомощь.



В штабе ООС отметили, что в районе населенных пунктов Золотое-4 и Луганское боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а также — стрелкового оружия



О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.



В свою очередь группировка «ДНР» обвинила в обстреле окрестностей в направлении подконтрольной ей села Луганское и поселка Лозовое в пригородах Донецка.



С начала текущих суток украинская сторона обстрелов не зафиксировала.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля 2020 года. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



При этом в конце января СММ ОБСЕ зафиксировала самый высокий уровень нарушения «режима тишины» за полгода.