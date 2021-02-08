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На Донбассе ранен украинский военнослужащий

08 февраля 2021, 08:03

На Донбассе ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки пророссийские незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что неподалеку от Новомихайловки, НВФ обстреляли позиции украинских военных со станковых противотанковых гранатометов и совершили прицельный выстрел из снайперского оружия. В результате этого украинских военный получил огнестрельное ранение.

Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется медпомощь.

В штабе ООС отметили, что в районе населенных пунктов Золотое-4 и Луганское боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а также — стрелкового оружия

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

В свою очередь группировка «ДНР» обвинила в обстреле окрестностей в направлении подконтрольной ей села Луганское и поселка Лозовое в пригородах Донецка.

С начала текущих суток украинская сторона обстрелов не зафиксировала.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля 2020 года. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

При этом в конце января СММ ОБСЕ зафиксировала самый высокий уровень нарушения «режима тишины» за полгода.

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