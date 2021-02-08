На Донетчине за сутки выявили 28 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Донецкой области подтверждено еще 28 случаев инфицирования коронавирусом, среди которых двое детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, 17 новых случаев заболевания выявили в Бахмутской ОТГ, десять в Краматорской, один в Соледарский ОТГ.



С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 44 968 случаев ковида, из которых 41 112 человек выздоровели, 990 — умерли.

За минувшие сутки, 7 февраля, в Украине выявили 2 141 случай заболевания коронавирусом. При этом 2 697 человек выздоровели, а 47 умерли.