В Нидерландах сегодня состоится очередное заседание по делу МН17

В Нидерландах 8 февраля в 14:00 по местному времени должно начаться очередное судебное заседание по делу о сбитом над оккупированным Донбассом в 2014 году малазийском самолете рейса МН17. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Как передает «Укринформ», во время четвертого блока слушаний суд должен рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращение родственников погибших относительно компенсаций и прочее.



Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17.



19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению «Бука». Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник-спецназначенец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».



Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на оккупированной части Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.



Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит пятьдесят третьего зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.