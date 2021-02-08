В ВОЗ подтвердили, что Украина включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус подтвердил, что Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин от Covid-19 в рамках инициативы COVAX. Об этом он заявил в онлайн-обращении на открытии всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».



«Украина является одной из тех стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы COVAX, чтобы вакцинировать медработников, старших людей, тех, кто непосредственно общается с пациентами с COVID-19», — сказал он.



Гебреесус заявил, что ВООЗ будет продолжать оказывать Украине свою поддержку для того, чтобы остановить передачу вируса и спасать жизни, чтобы отстраивать нормальную жизнь страны.



Гендиректор ВООЗ также приветствовал осуществленные Украиной ранее шаги по противодействию Covid-19.

COVAX — глобальная инициатива в рамках Всемирной организации здравоохранения по «справедливому распределению» вакцины среди небогатых стран.

В инициативы Украина должна в ближайшее время получить 117 тысяч доз американо-немецкой вакцины Pfizer-BioNTech, которую распределят среди медиков.



5 февраля стало известно что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин от коронавируса производства компаний AstraZeneca и Novavax.