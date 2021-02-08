Зеленский будет вакцинироваться от коронавируса после медиков

Президент Украины Владимир Зеленский, как верховный главнокомандующий, подпадает под вакцинацию на втором этапе иммунизации от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.



«Во втором этапе указанные лица, выполняющие критические для государства функции, поэтому и министр, и премьер-министр могут вакцинироваться без изменения дорожной карты», — добавил он.



Ляшко отметил, что этапы вакцинации могут начаться параллельно, если поступит достаточное количество вакцины.



Зеленский во время общения с журналистами в рамках форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» сообщил, что готов сделать прививку от коронавируса в прямом эфире.



По его словам, сначала должно поступить почти 200 тысяч доз вакцины от компании Pfizer для украинских медиков, контактирующих с больными COVID-19.



«У нас сейчас есть прямые переговоры со странами, которые будут отдавать свои излишки. Уже есть контакты с Польшей», — сообщил Зеленский.

Власти обещают начать вакцинацию в Украине в середине февраля. С подробным планом вакцинации можно ознакомиться здесь.



Вакцинация российской вакциной «Спутник V» началась в неподконтрольном Украине Донецке и Луганске. Такой шаг со стороны РФ раскритиковал вице-премьер Алексей Резников.