Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт «представительства МИД РФ в Крыму»

Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт так называемого «представительства Министерства иностранных дел России в Крыму». Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.



«В дополнение к нашим предыдущим призывам мы повторяем, что это абсолютно неприемлемо давать так называемому российскому МИД в украинском Крыму галочку верификации, в то время как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят, что Крым — это Украина. Twitter должен немедленно заблокировать этот аккаунт», — написала Джапарова в Twitter.



В воскресенье на аккаунте появилась отметка, которая означает, что профиль является верифицированным и официальным.