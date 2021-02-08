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Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт «представительства МИД РФ в Крыму»

08 февраля 2021, 15:06

Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт «представительства МИД РФ в Крыму»

Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт так называемого «представительства Министерства иностранных дел России в Крыму». Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«В дополнение к нашим предыдущим призывам мы повторяем, что это абсолютно неприемлемо давать так называемому российскому МИД в украинском Крыму галочку верификации, в то время как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят, что Крым — это Украина. Twitter должен немедленно заблокировать этот аккаунт», — написала Джапарова в Twitter. 

В воскресенье на аккаунте появилась отметка, которая означает, что профиль является верифицированным и официальным.

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