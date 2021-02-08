Суд по делу МН17 сделал перерыв до 15 апреля

Суд в деле о сбитом авиалайнере рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» огласил решения по очередным запросам защиты обвиняемого россиянина Олега Пулатова и объявил, что следующее заседание начнется 15 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



В ответ на прошение защиты Пулатова предоставить эксперту российского производителя системы Бук «Алмаз-Антей» возможность посетить и исследовать обломки сбитого МН17 суд ответил отказом.



«"Алмаз-Антей" детально доложил о своих выводах в отношении оружия, которое было использовано, он также отреагировал на отчет Нидерландского исследовательского института и Королевской военной академии. Доклад продемонстрировал, что не было, по сравнению с другими исследованиями, недостаточной информации», — констатировал председательствующий Хэндрик Стэйнхаус.



Он также сообщил, что суд хочет «оставить открытыми возможности для следственного судьи предоставить возможность для экспертов посетить реконструкцию для должного понимания отчета».



В отношении посещения реконструкции сбитого МН17, Стэйнхаус напомнил, что своим решением от 3 июля 2020 года уже поручил прокурору содействовать такому визиту в Хилзерее.



«1 февраля защита говорила о посещении реконструкции с Бидеманом и исследовании обломков, которые не входят в реконструкцию, но никакие дальнейшие запросы не были сделаны. Поэтому суд не должен принимать никаких решений относительно этого», — отметил Стэйнхаус.



Кроме того, суд отклонил ходатайство защиты предоставить фото всех обломков самолета, включая те, которые не были транспортированы в Нидерланды и остались в Украине.



«Суд считает, что в июле прокурор предоставил защите базу данных с сотнями фотографий всех установленных обломков. Фото, которые были сделаны на месте крушения и на которых были запечатлены погибшие, предоставлены не были, так как прокурор не хочет, чтобы эти фото распространялись», — сказал председательствующий.



Вместе с тем, он поручил следствию проверить, есть ли еще фото, которые можно предоставить защите Пулатова.



Суд также вынес решение по лингвистической экспертизе перехваченных телефонных разговоров.



«Что касается телефонных разговоров, о которых Пулатов не помнит, суд поручает, чтобы Пулатов за 14 дней от сегодня — самое позднее 22 февраля — проинформировал следственного судью, в каком из разговоров он принимал участие, если возможно, [установил] пять таких разговоров. Это потом может быть использовано для лингвистического исследования, проведения сравнительного голосового анализа», — пояснил он.



В связи с этим суд считает необходимым подготовить не только посещение реконструкции, но и «левое крыло, левый мотор, стабилизатор, вертикальную часть и правый горизонтальный хвост».



«Эти части, как выясняется, играют роль в дискуссии о возможном месте запуска между аэрокосмическим центром в Нидерландах и Королевской военной академией с одной стороны и "Алмаз-Антеем" с другой. Суд поручает прокуратуре, если будет принято решение о таком посещении, начать организацию заранее уже сейчас и проинформировать суд до следующих слушаний. Предлагаемая дата для такого посещения возможна в период с 17 и 28 мая», — проинформировал Стэйнхаус.



Суд не удовлетворил запрос защиты Пулатова о базе данных радаров, а отклонил ходатайство о проведении интервью с сепаратистом по имени Леон из незаконного формирования в Константиновке.