Зеленский одобрил допуск иностранных войск в Украину для учений

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешается допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
«Принятие этого документа обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных Конституцией Украины, об одобрении решения главы государства о допуске подразделений других государств на территорию Украины», — говорится в сообщении.
Всего планируется проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 тысячи украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных участников, в частности:
Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности с участием стран НАТО и Грузии.
26 января Верховная Рада одобрила законопроект о допуске на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств в 2021 году для участия в многонациональных учениях.