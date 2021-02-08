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Зеленский одобрил допуск иностранных войск в Украину для учений

08 февраля 2021, 18:29

Зеленский одобрил допуск иностранных войск в Украину для учений

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешается допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

«Принятие этого документа обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных Конституцией Украины, об одобрении решения главы государства о допуске подразделений других государств на территорию Украины», — говорится в сообщении.

Всего планируется проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 тысячи украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных участников, в частности:

  • украинско-американских учений Репид Трайдент-2021,
  • украинско-британских учений Козак Мейс-2021,
  • украинско-американских учений Си Бриз-2021,
  • украинско-румынских учений Реверайн-2021,
  • украинско-британских учений Вориер Вотчер-2021,
  • украинско-польских учений Три Меча-2021,
  • украинско-польских учений Сильвер Сейбер-2021.

Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности с участием стран НАТО и Грузии.

26 января Верховная Рада одобрила законопроект о допуске на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

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