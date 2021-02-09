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Обстрелы на Донбассе: ситуация за сутки

09 февраля 2021, 08:10

Обстрелы на Донбассе: ситуация за сутки

За минувшие сутки, 8 февраля, украинская сторона зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как отмечается, недалеко от населенного пункта Пивденное незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также - из автоматического станкового гранатомета.

В пригороде Авдеевки, по данным штаба, НВФ неоднократно вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Песок и Водяного на Приазовье, кроме стрелкового оружия применялись гранатометы.

Никто из военнослужащих не пострадал. Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.

С начала текущих суток, 9 февраля, штабом ООС зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Песок боевики открывали огонь из стрелкового оружия

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В свою очередь группировка «ЛНР» обвинила украинскую сторону в одном нарушении «режима тишины». Подчеркивается, что по направлению Первомайска велся огонь из миномета и станкового автоматического гранатометов. По данным НВФ, в результате обстрела из стрелкового оружия в ночь на 8 февраля было повреждено остекление школы № 4 в прифронтовом поселке Золотое-5.

С 27 июля по 2 февраля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 8 461 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 3 179 взрывов, 1 074 пролетевших неопределенных боеприпаса, 101 вспышку дульного пламени, 60 осветительных ракет, а также не менее 4 047 очередей и выстрелов.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводит украинская сторона, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

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