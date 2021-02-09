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Еще 2656 заболевших ковидом выявили в Украине

09 февраля 2021, 08:23

Еще 2656 заболевших ковидом выявили в Украине

За минувшие сутки, 8 февраля, в Украине выявили 2 656 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 8 865 человек выздоровели, а 127 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране выявили 1 249 646 заболевших коронавирусом. Из них 1 084 608 человек выздоровели, 23 771 умер.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), Киеве (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.

Вчера было проведено 30 901 тестирование. 

Днем ранее сообщалось о 2 141 заболевшем ковидом. 

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