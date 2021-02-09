Под Донецком обстреляли район фильтровальной станции, когда работники ехали на смену

Район Донецкой фильтровальной станции был обстрелян в то время, когда очередная смена сотрудников ДФС ехала на работу. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 8 февраля.



В целом за период с вечера 5 по вечер 7 февраля в Донецкой области СММ зафиксировала 349 нарушений режима прекращения огня, включая 184 взрыва неопределенного происхождения. Большая часть из них произошла в районе ДФС, которая находится 15 километрах к северу от временно неподконтрольного украинской власти Донецка.

Так, 6 февраля, находясь в двух местах рядом со станцией, наблюдатели зафиксировали 52 нарушения режима прекращения огня. В том числе имели место 40 взрывов неопределенного происхождения в радиусе 5 километров от ДФС.



«По наблюдениям СММ, все эти нарушения были совершены примерно в то время, когда вахтовый автобус с работниками станции ехал по дороге M04 в направлении ДФС», — отмечается в отчете.



Кроме того, 7 февраля со своей позиции приблизительно в 2,5 километра к юго-востоку от Авдеевки на подконтрольной украинскому правительству территории наблюдатели слышали 37 выстрелов из стрелкового оружия. По оценке миссии, обстрел произошел в радиусе 5 километров от станции.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля 2020 года. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



В ОБСЕ уже обращали внимание, что значительная часть нарушений «режима тишины» приходится на район Донецкой фильтровальной станции. Это представляет опасность для мирных жителей и ставит под вопрос работу станции, от которой зависит водоснабжение около 380 тысяч людей по обе стороны от линии соприкосновения.