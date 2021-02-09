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Коронавирус на Донетчине: пять смертей и 58 новых случаев

09 февраля 2021, 09:13

Коронавирус на Донетчине: пять смертей и 58 новых случаев

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 58 случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений умерли пятеро заболевших ранее. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Уточняется, что скончались двое жителей Бахмутской ОТГ, по одному Старомлиновской, Селидовской и Краматорской ОТГ.

За понедельник, 8 февраля, лаборатории сообщили о 44 больных в Мариупольской ОТГ, семи в Лиманской, двух в Никольской, по одному в Покровской, Мангушской, Краматорской, Гродовской и Шаховськой ОТГ.

С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 45 027 случаев ковида, из которых 41 112 человек выздоровели, 995 — умерли.

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