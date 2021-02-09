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В Верховный суд поступил третий иск с обжалованием санкций против «каналов Медведчука»

09 февраля 2021, 09:24

В Верховный суд поступил третий иск с обжалованием санкций против «каналов Медведчука»

В Верховный суд поступил еще один иск к президенту Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в Верховном суде.

Вместе с тем в суде подчеркнули, что иск только поступил, по нему не открыто производство и не назначена дата рассмотрения, как и по поступившим ранее.

Иск был подан харьковским юристом — членом Чугуевской правозащитной группы Романом Лихачевым.

На прошлой неделе в Верховный суд поступило два иска от физических лиц с требование признать незаконным указ президента о санкциях против трех телеканалов.

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Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.

По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными. Глава МВД Арсен Аваков дал понять, что, по данным силовиков, телеканалы Козака финансировались, в том числе, из средств, полученных незаконным путем на неподконтрольном Донбассе.

«112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ», а Козак отверг обвинения в свой адрес.

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