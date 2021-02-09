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Выдают с 1 февраля: На Донетчине показали содержимое бэби-боксов

09 февраля 2021, 10:21

Выдают с 1 февраля: На Донетчине показали содержимое бэби-боксов

Городской голова Славянска Вадим Лях на своей Facebook-странице рассказал о содержимом «пакетов малыша», выдача которых в Донецкой области возобновилась с 1 февраля.

Он уточнил, что данную одноразовую помощь для новорожденных и их родителей выдают в роддоме, при выписке.

«Поясню, что, начиная с этого месяца, при рождении малыша все получают бэби-бокс. Те, кто выписался из больницы до 1 февраля, могут рассчитывать на его денежную компенсацию», – написал Вадим Лях.

По его словам, коробка с помощью «довольно большая».

«Чтобы молодым родителям не пришлось вскрывать ее прямо в больнице, попросили сделать отдельное видео того, что туда входит», – добавил мэр Славянска.

Он также опубликовал список содержимого «пакета малыша».

Ранее сообщалось, что В Донецкую область должны прибыть более 1,5 тысячи так называемых бэби-боксов. Первая партия в количестве 285 «пакетов малыша» поступила в родильные дома и органы социальной защиты населения в Дружковку, Лиман, Славянск, а также Константиновку и район.

Родители новорожденных могут получить «бэби-бокс» в учреждениях здравоохранения и структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения по месту жительства или пребывания в течение 30 дней с даты рождения ребенка.

Если «пакет малыша» не был получен родителями из-за не зависящих от них обстоятельств, им должны выплатить компенсацию. С начала текущего года размер компенсации «бэби бокса» составляет 5763 гривны.

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