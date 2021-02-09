Дефицит угля на ТЭС: Регулятор допускает, что нарушения допустили все компании

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует завершить внеочередные проверки тепловых генкомпаний (ГК ТЭС) из-за критически низких запасов угля на их складах в пятницу, 12 февраля.

Об этом сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV в понедельник вечером.



«Предварительные выводы: возможно, все без исключения компании имели заниженные запасы угля», — отметил Тарасюк.



По его словам, это первая в истории регулятора проверка лицензионных условий производителей электроэнергии относительно обязательства иметь необходимые резервы топлива.



«Историческим запасами топлива занималось Минэнерго. Но в этом году ситуация кричащая, когда среди зимы мы получаем обращение "Укрэнерго" относительно того, что запасы угля критически низкие», — объчнил он.



При этом глава регулятора отметил, что требование иметь минимальные запасы топлива, размер которых определяется Минэнерго, является прямой нормой профильного закона и лицензионных условий производителей электроэнергии.



За нарушение этих условий может быть как штраф, так и лишение лицензии, указал Тарасюк. Он выразил надежду, что до изъятия лицензии не дойдет. «Такого в истории не было. Это будет означать прекращение производства электроэнергии. Это последняя мера. Но тем не менее всем стоит помнить, что она предусмотрена», — добавил глава НКРЭКУ.



Также он братил внимание на невыполнение частными компаниями команд диспетчера «Укрэнерго» на загрузку по причине аварийного ремонта.

Тарасюк допустил, что такие действия были вызваны нежеланием использовать газ в условиях недостаточного количества угля.



«Мы проанализируем, почему частные компании, у которых нет угля, но они не хотят жечь дорогой газ, внезапно выпадают в ремонт. Мы учтем то, что "Центрэнерго" этого не делает, работает на газу, чем помогает энергосистеме», — отметил глава НКРЭКУ, подчеркнув, что это пока предварительная информация, полученная в ходе проверки.



Со своей стороны глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в ефире программы отметил, что с 15 января ожидается подключение к сети энергоблока № 2 Хмельницкой АЭС, что должно положительно сказаться на энергоснабжении. При этом он подчеркнул, что энергостема уже преодолела первый пик зимних морозов без ограничения потребителей, и выразил убежденность, что так же будет и в дальнейшем.



«Сейчас у нас снова период холодов. И мы не ожидаем и не прогнозируем никаких отключений энергоснабжения», — подчеркнул он. При этом руководитель "Укрэнерго"отметил, что рассчитывает на работу ТЭС на газу и гидроресурсы.

НКРЭКУ в конце января запланировал провести проверки на всех пяти ГК ТЭС («ДТЭК Днипроэнерго», «ДТЭК Захидэнерго», «ДТЭК Востокэнерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго») на основании обращения оператора системы передач «Укрэнерго» из-за необеспечения генкомпаниями гарантированных запасов угля.