На Донбассе из-за непогоды обесточены более десяти населенных пунктов

Из-за сильного ветра и снегопада в Донецкой области обесточены 11 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «ДТЭК Донецкие электросети».



Без электроснабжения остались село Спорное, Иванодаровка, Отрадовка, Николаевка, Григорьевка, Серебрянка, Новомарково, Майское, Марково, Федоровка и Раздольное.



В компании отметили, что ремонтные бригады уже работают над восстановлением энергоснабжения.



В Луганской области из-за сложных погодных условий обесточенными остаются два населенных пункта полностью и пять частично. Без электроэнергии — 1776 потребителей, сообщает ООО «Луганское энергетическое объединение».



Бригады энергетиков в усиленном режиме ликвидируют последствия стихии. Однако, в компании не исключают, что сильные порывы ветра могут привести к новым отключениям.