На Луганщине выявили еще 49 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 49 новых случаев COVID-19. В результате осложнений умерла 80-летняя женщина из Северодонецка. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



15 новых случаев выявили в Лисичанске, 12 в Северодонецке, семь в Рубежном, по пять в Меловском и Попаснянском районах, три в Станично-Луганском, два в Новопсковском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 14 303 человек. Из них выздоровели — 12450 (112 за последние сутки), лечатся — 1440, умерли 413 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 15%.