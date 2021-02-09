Россия выдала аккредитацию Донецкому техническому университету

Подконтрольный группировке «ДНР» Донецкий национальный технический университет был аккредитован в России по ряду специальностей и направлений подготовки. Об этом сообщает «министерство образования и науки ДНР».



Также соответсвующая информация размещена на сайте Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.



Так, аккредитацию получили следующие группы:

«Технологии материалов»,

«Материаловедение и технологии материалов»,

«Металлургия»,

«Машиностроение»,

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»,

«Автоматизация технологических процессов и производств»,

«Мехатроника и робототехника» (уровень магистратуры),

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»,

«Нефтегазовые техника и технологии»,

«Прикладная геология»,

«Технология геологической разведки»,

«Горное дело» (уровень специалитета).

В ДонНТУ уточнили, что вуз прошел первый из трех этапов российской аккредитации. Там рассказали сепаратистскому ресурсу ДАН, что в первом полугодии планируется завершение второго этапа, в ходе которого предполагается аккредитовать еще восемь укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, в октябре — третьего — по семи укрупненным группам.



По словам представителя ДонНТУ, после подтверждения содержания и качества образования выдаваемые донецким выпускникам документы вносятся в федеральный реестр дипломов РФ.



Этот вуз стал пятым по счету, получившим свидетельство об аккредитации в Рособрнадзоре РФ. До него российская аккредитация была выдана подконтрольным «ДНР» Донецкому национальному университету, Донецкому национальному медицинскому университету имени Горького, Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, а также Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского.

В Покровске базируется Донецкий национальный технический университет, который был вынужден покинуть Донецк после захвата города боевиками в 2014 году. Обучение в этом вузе соответствует украинским стандартам.



Украина предпринимает шаги по привлечению абитуриентов с неподконтрльных территорий. В прошлом году был принят закон, который позволяет абитуриентам из ОРДЛО поступить в любой украинский вуз без сдачи внешнего независимого оценивания.



В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, в украинские вузы поступили 2 026 абитуриентов с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Это немного больше, чем годом ранеее — 1865 абитуриентов.