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«Слуга народа» выдвинет кандидата на довыборы в Раду на Донетчине

09 февраля 2021, 15:25

«Слуга народа» выдвинет кандидата на довыборы в Раду на Донетчине

Партия «Слуга народа» в среду, 10 февраля, проведет съезд, на котором рассмотрит выдвижение кандидатов по двум округам на довыборах в Верховную Раду. Об этом сообщила заместитель главы одноименной фракции Евгения Кравчук, передает «Интерфакс-Украина».

На съезде будут рассматриваться вопросы выдвижения по двум округам — в Ивано-Франковской и Донецкой областях. Речь идет о 50-м и 87-м одномандатных избирательных округах.

Также после съезда состоится брифинг председателя партии Александра Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины от партии на этих округах.

Промежуточные выборы в округах № 50 и № 87 в Верховную Раду состоятся 28 марта 2021 года.

Гражданская сеть «Опора» отметила временную предвыборную активность пяти потенциальных кандидатов в округе № 50. 3 февраля ЦИК уже зарегистрировала первую кандидатку — Викторию Шилову, а перед тем, 29 января, она заявила о намерении баллотироваться в Верховную Раду и объявила о сборе средств от жителей Украины, России и стран СНГ.

Шилова выдвигается от политической партии «Держава». В 2020 году была кандидатом в Днепропетровский облсовет от партии «Наш край».

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинула кандидатом на промежуточных выборах депутата Верховной Рады в избирательном округе № 50 (Донецкая область) Артема Марчевского. Он является генеральным продюсером телеканала «112 Украина» — одного из трех вещателей, попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны.

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