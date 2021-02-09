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Боевики отказали в проезде наблюдателям ОБСЕ на шести блокпостах

09 февраля 2021, 17:05

Боевики отказали в проезде наблюдателям ОБСЕ на шести блокпостах

На Донетчине на шести блокпостах боевиков наблюдатели миссии ОБСЕ 6 февраля получили отказ в проезде. При этом, в некоторых случаях, патруль видел, что через блокпосты свободно проезжали гражданские автомобили. Об этом сообщается в отчете миссии.

Так, члены вооруженных формирований отказали патрулю миссии в проезде в Староласпу, на блокпосте рядом с н. п. Приморское — в проезде в н. п. Набережное, на блокпосте недалеко от н. п. Крещатицкое (ранее Красноармейское) — в проезде в н. п. Верхнешироковское, около н. п. Заиченко отказали в проезде в н. п. Пикузы (ранее Коминтерново).

При этом в Григоровку наблюдателей не пропустили ни через блокпост в Новой Марьевке, ни в Шевченко.

Боевики ссылались на проведение работ по разминированию, соображения безопасности СММ и приказы от руководства.

ТЕГИ

Организации
ОБСЕ
Места
Пикузы Верхнешироковское Староласпа

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