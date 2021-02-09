Кабмин разрешил проводить массовые мероприятия при соблюдении ряда условий

Кабинет министров Украины принял решение разрешить проведение массовых мероприятий с наполненностью залов более 50% мест. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на Правительственном портале.



Изменения относительно культурных, публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий внесены в постановление о карантине 9 февраля.



«Размещение людей осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади в каждом отдельном зале или в случае, когда организаторы таких мероприятий не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения», – уточняется в постановлении.



Ранее ограничения предусматривали только работу кинозалов при заполняемости до 50% количества мест и проведение массовых мероприятий до 20 человек. Также разрешалось принимать посетителей в музеях и на выставках при наличии не менее 10 кв. м на человека и в культовых сооружениях для молитв с союлдением правила не менее 5 кв. м на человека.

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса был введен в марте прошлого года. В конце мая правительство ввело адаптивный карантин, который действовал до ноября 2020 года. После это одинаковые ограничения ввели по всей стране.



В декабре Кабмин в очередной раз продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля. Теперь правительство планирует продолжить карантин до 30 апреля.