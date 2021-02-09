Чиновников спасательной службы могут осудить за подделку документов по делу о пожарах на Луганщине

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении трем должностным лицам Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые подделывали акты тушения пожаров на Луганщине.



Речь идет о массовых пожарах в июле 2020 года на территории садоводческого общества №5 «Озеро Волчье» в Новоайдарском районе Луганской области. Тогда в огне погибли три человека, уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.



По данным следствия, пожарно-спасательные отряды к месту пожара не выезжали долгое время. Работники спасательных подразделений через некоторое время после происшествия составили акты о пожаре.



В ходе досудебного расследования следователями ГБР установлено, что должностные лица вносили неправдивые данные в официальные документы относительно руководителей тушения пожара, сил и средств, вроде привлеченных к работе.



ГБР объявило трем должностным лицам ГСЧС подозрение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Летом и осенью на территории Луганской области бушевали масштабные пожары. Общая площадь пожара в Новоайдарском районе в июле составила около 5 тысяч гектаров. Шестеро человек погибли, огнем были разрушены жилые дома.



30 сентября Луганщину вновь охватили пожары. В зону поражения попало 32 населенных пункта. По предварительным оценкам, пройденная огнем площадь составила более 20 тысяч гектаров. Найдены тела 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. 150 местных жителя были эвакуированы.



По данным полиции на 6 октября, признаны потерпевшими 465 человек, повреждены 583 дома, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств, погибли 630 голов домашних животных и 102 домашних птицы. На данный момент компенсации получили около 50% граждан.



В ноябре в Главном управлении и других структурных подразделениях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области прошли обыски в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров в Луганской области.