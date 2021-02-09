На Луганщине контрафактные сигареты переправляли через реку

В Луганской области трое человек наладили поставку фальсифицированных табачных изделий без марок акцизного налога Украины. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, группа людей переправляла контрафактные сигареты с неподконтрольной территории региона. Фальсифицированную продукцию переправляли через реку Северский Донец.



Правоохранители задержали перевозчиков в районе Станицы Луганской во время очередной поставки. Сообщается, что из незаконного оборота изъято около 20 тысяч пачек сигарет.



«В настоящее время назначено проведение соответствующих экспертиз. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество», – добавили в прокуратуре.