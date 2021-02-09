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Скандальный визит главного дипломата ЕС: Боррель объяснил, чего добивался в Москве

09 февраля 2021, 22:44

Скандальный визит главного дипломата ЕС: Боррель объяснил, чего добивался в Москве

После того как высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на прошлой неделе посетил Москву и встретился там с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым более 80 европейских парламентариев подписали письмо с призывом отправить Борреля в отставку.

Как сообщает DPA, в призыве говорится, что во время визита на прошлой неделе Боррелю неоднократно не удавалось защитить интересы Европейского Союза. Парламентарии отмечают, что такие действия Борреля нанесли «серьезный ущерб репутации ЕС».

Сам высокий представитель ЕС заявил, что не считает ошибочным решением свой визит в Москву, потому что это было возможностью напрямую обсудить с Россией вопросы, которые вызывают наибольшую обеспокоенность. Об этом он сказал во время слушаний в Европарламенте, сообщает «Европейская правда».  

«Нужно было задействовать все доступные инструменты и влияние, которое могло иметь физическое присутствие главного дипломата ЕС, чтобы выразить позицию по делу против Навального... Было важно выразить нашу обеспокоенность лично, в правильный момент и в нужном месте», - отметил Жозеп Боррель. По его словам, этот вопрос был в центре его разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он признал, что визит мог бы пройти лучше, но он углубил понимание «с чем ЕС имеет дело и чего ожидать в дальнейшем», и что после поездки он чувствует большую обеспокоенность.

«Чтобы сотрудничество было возможным, нужны две стороны. Если российская сторона этого не хочет, мы должны принять это к сведению и искать другие способы», - отметил глава дипломатии ЕС.

Боррель добавил, что выводы из визита в Москву будут полезными ЕС для того, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги в отношениях с Россией и сформировать общую позицию.

Жозеп Боррель также заявил, что готов предложить новые санкции против РФ после визита в Москву.

Вскоре после совместной пресс-конференции Лаврова и Борреля выяснилось, что Россия высылает трех дипломатов ЕС за якобы их участие в митингах в поддержку российского позиционера Алексея Навального.

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Жозеп Боррелль
Места
ЕС-Россия

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