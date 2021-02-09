По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости вторника

Ситуация с распространением COVID-19



За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 49 новых случаев COVID-19. В результате осложнений умерла 80-летняя женщина из Северодонецка. За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 14 303 человек. Из них выздоровели — 12450 (112 за последние сутки), лечатся — 1440, умерли 413 человек.



Так называемый минздрав группировки «ЛНР» зарегистрировал одну смерть среди пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. О новых случаях заболевания в отдельных районах Луганской области не сообщается. Всего с начала пандемии «ЛНР» признает 2 742 случая заражения коронавирусом. Из них с полным выздоровлением выписали 2 274 человека, 238 пациентов умерли.



В Донецкой области выявили еще 58 случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений умерли пятеро заболевших ранее. С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 45 027 случаев ковида, из которых 41 112 человек выздоровели, 995 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 155 случаев заболевания коронавирусом, скончались 14 ранее заболевших. Всего с начала пандемии формирование признало 21 861 случай заражения. Из них на лечении находятся 8 432 пациента, 11 556 человек выписаны, 1 873 умерли.



Общество



Подконтрольный группировке «ДНР» Донецкий национальный технический университет, вуз-двойник, был аккредитован в России по ряду специальностей и направлений подготовки.



Экономика



На неподконтрольной территории Донецкой области группировка «ДНР» переподчинила две шахты. Теперь в состав предприятия «Энергия Донбасса» входят «Торезантрацит» и шахта «Комсомолец Донбасса». «Энергию Донбасса», созданную весной 2019 года, ранее называли концерном, в который включены захваченные украинские предприятия.



Боевые действия



Район Донецкой фильтровальной станции был обстрелян в то время, когда очередная смена сотрудников ДФС ехала на работу. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 8 февраля.



В Донецкой области на шести блокпостах наблюдателей миссии ОБСЕ 6 февраля не пропустили члены незаконных вооруженных формирований. При этом, в некоторых случаях, патруль видел, что через блокпосты свободно проезжали гражданские автомобили.

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