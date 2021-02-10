В Украине выявили более 3400 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 9 февраля, в Украине выявили 3 409 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 7 768 человек выздоровели, а 163 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране выявили 1 253 055 заболевших коронавирусом. Из них 1 092 376 человек выздоровели, 23 934 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), городе Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



Вчера было проведено 34 767 тестирований.



Днем ранее сообщалось о 2 656 заболевшем ковидом.

Правительство может ввести новый адаптивный карантин во второй половине февраля, рассказали в Минздраве. Сейчас в Украине действуют одинаковые карантинные ограничения во всех регионах.