«ЛНР»: 20 заболевших и двое умерших от ковида

За минувшие сутки, 9 февраля, в отдельных районах Луганской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Согласно сообщению, от осложнений вследствие COVID-19 умерли двое пациентов.



Географию новых выявленных случаев болезни или другие подробности в группировке не сообщают.



По состоянию на 10 февраля «ЛНР» признает 2762 случая заболевания коронавирусной болезнью. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 2299 человек, 240 – умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.