Коронавирус на Донетчине: Число умерших увеличилось до тысячи

За прошедшие сутки в Донецкой области подтвердилось еще 93 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений скончались пятеро пациентов: двоих жителей Торецкой ОТГ, по одному Краматорской, Белозерской и Лиманской ОТГ. Таким образом, число умерших увеличилось до тысячи.



36 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 19 в Славянской, восемь в Покровской, шесть в Николаевской, пять в Торецкой, по четыре в Лиманской, Белозерской и Добропольской ОТГ, по два в Бахмутской и Угледарской ОТГ, по одному в Волновахской, Черкасской и Новодонецкой ОТГ.



С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 45 125 случаев ковида, из которых 41 714 человек выздоровели.

За минувшие сутки, 9 февраля, в Украине выявили 3 409 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии в стране выявили 1 253 055 заболевших коронавирусом. Из них 1 092 376 человек выздоровели, 23 934 умерли.



