Обстрелы на Донбассе: данные за сутки

За минувшие сутки, 9 февраля, пророссийские боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Недалеко от Богдановки, подчеркивают в штабе, незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песок — из стрелкового оружия.



В районе поселка Шумы НВФ вели огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, отмечается в сообщении.



Пострадавших в рядах украинской армии не зафиксировано, добавили в штабе.



В свою очередь группировка «ДНР» заявили об одном обстреле позиций у подконтрольного ей поселка Пикузы (Коминтерново). Огонь велся из станкового автоматического гранатомета.



Группировка «ЛНР» нарушений «режима тишины» не фиксировала.



С 27 июля по 8 февраля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 8 508 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 3 186 взрывов, 1 078 пролетевших неопределенных боеприпасов, 101 вспышку дульного пламени, 60 осветительных ракет, не менее

4 083 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводит украинская сторона, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за этот период более 8 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения.



В ОБСЕ считают, что режим прекращения огня постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.