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«ДНР» зарегистрировала 155 новых случаев ковида и 13 смертей

10 февраля 2021, 10:42

«ДНР» зарегистрировала 155 новых случаев ковида и 13 смертей

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано155 случаев заболевания коронавирусом, 13 пациентов с таким диагнозом скончались. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Всего с начала пандемии в группировке признали 22 16 случаев заражения COVID-19. Из них на лечении находятся 8 172 пациента, 11 958 человек выписаны, 1 886 скончались.

За сутки выявлено 56 случаев пневмоний, на 8 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 43. Всего на лечении 1237 пациентов с пневмониями, из них 563 на кислородной поддержке (+7 за сутки).

Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

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