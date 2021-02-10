«ДНР» зарегистрировала 155 новых случаев ковида и 13 смертей

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано155 случаев заболевания коронавирусом, 13 пациентов с таким диагнозом скончались. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Всего с начала пандемии в группировке признали 22 16 случаев заражения COVID-19. Из них на лечении находятся 8 172 пациента, 11 958 человек выписаны, 1 886 скончались.



За сутки выявлено 56 случаев пневмоний, на 8 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 43. Всего на лечении 1237 пациентов с пневмониями, из них 563 на кислородной поддержке (+7 за сутки).



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.