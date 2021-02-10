Взятка за марганцовку: На КПВВ «Новотроицкое» задержали женщину

Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» женщина пыталась провезти запрещенный к перемещению через линию соприкосновения препарат. Она пробовала дать взятку пограничникам, но это ей не удалось, заявили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.



В ГПСУ подчеркивают, что все попытки подкупить пограничников документируются, а взяткодателей передают полицейским.



Инцидент произошел 8 февраля. Во время контрольных операций в КПВВ «Новотроицкое» в автомобиле женщины, которая следовала во временно оккупированный Донецк, пограничники обнаружили перманганат калия (в быту – марганцовка). Данный препарат относится к прекурсорам, а их перещение через линию соприкосновения запрещено.



«Чтобы избежать ответственности за перемещение вещества, оборот которого ограничен, и беспрепятственно проехать на временно оккупированную территорию Украины, женщина попыталась дать пограничникам 20 долларов США и 6000 российских рублей. От неправомерной выгоды пограничники отказались, попытку подкупа задокументировали», – рассказали в ГПСУ.



По данному факту уведомили полицию, женщину передали правоохранителям для дальнейших уголовно-процессуальных действий.