В СБУ расследуют покупку угля из ОРЛО, но не уточняют, касается ли дело Козака

Служба безопасности Украины расследует дело о незаконном приобретении угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины, и последующей его продажи в Россию. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос «Радио Свобода».



«Главное следственное управление осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о противоправном приобретении каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганской области, которое в дальнейшем реализуется в адрес энергоруководящих компаний России», — говорится в ответе СБУ.



Эти действия, по данным спецслужбы, содержат признаки совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 258-5 Уголовного кодекса: финансирование терроризма.



В то же время, в СБУ не уточнили, связано это расследование с деятельностью Тараса Козака, когда было открыто соответствующее производство, каковы промежуточные данные предварительного расследования, когда дело передадут в суд.



В ведомстве пояснили, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письмом разрешения следователя или прокурора и в том объеме, который они признают возможным.



«Запрашиваемая информация не подлежит разглашению», — заявили в СБУ.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.



По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».