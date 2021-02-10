В ВСУ коронавирусом переболели больше 15 тысяч человек

С первого дня пандемии в Вооруженных силах Украины официально зарегистрирован 15 871 заболевший ковидом. Из них уже выздоровели 15 261 человек.



Об этом в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» сообщил начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования Медицинских сил подполковник медицинской службы Сергей Моргун.



«Каждый день мы фиксируем очень устойчивые и низкие показатели заболеваемости среди личного состава. Например, за последнюю неделю мы видим, что около 40 человек (от 36 до 41) – военнослужащих, работников ВСУ, которые имеют подтвержденный случай коронавирусного заболевания», – отметил Моргун.



По его словам, такие низкие показатели заболеваемости были достигнуты вовремя введенными очень жесткими, но действенными мерами. В частоности, было ограничено проведение совещаний, перемещений личного состава, увеличено количество дезинфекций в служебных помещениях, введено обязательное наличие средств индивидуальной защиты.



Он также сообщил, что в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе за время пандемии ковидом переболели 714 человек.



«Только в июле 2020 года мы начали фиксировать заболевания личного состава в зоне проведения ООС. То есть 4 месяца ни единого случая там не было, потому что каждая бригада перед отправкой проходила обсервацию не только 14 дней, но и дольше, если за этот период выявлялись случаи заболевания. Также ввели обязательное тестирование тех, кто больше всего общается с личным составом», – пояснил Моргун.



По данным Медсил, за все время пандемии от коронавируса в рядах ВСУ умерли 43 человека.

За минувшие сутки, 9 февраля, в Украине выявили 3 409 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии в стране выявили 1 253 055 заболевших коронавирусом. Из них 1 092 376 человек выздоровели, 23 934 умерли.