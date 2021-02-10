Резников: Россия готовила план «гуманитарной интервенции», чтобы легализовать свое присутствие на Донбассе

Россия вела подготовку «гуманитарной интервенции» на Донбасс в связи с эпидемией ковида, чтобы легализовать свое военное присутствие в неподконтрольных Украине районах.



Об этом заявил во время форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Он отметил, что с самого начала эпидемии четко просматривались попытки РФ использовать коронавирус с гибридной целью.



«Вначале Россия пыталась добиться снятия санкций и легализовать временную оккупацию Крыма и потому в разные страны они посылали так называемые "гуманитарные" войска радиохимической биозащиты. И почему-то именно в Крыму они собирали "помощь" для Италии», – подчеркнул Резников.



Он сообщил, что весной прошлого года на Донбассе наблюдались признаки подготовки так называемой «гуманитарной интервенции» под предлогом защиты населения.



«Они [РФ] должны были официально войти, ввести свои части радиохимической биозащиты с Южного федерального округа Российской Федерации, а за ними – части обеспечения, а потом еще немного войск, и мы могли бы получить легализацию российского военного присутствия на оккупированной части Донбасса. Мы тогда активно обращали внимание на все эти факты во время общения с нашими международными партнерами», – сказал вице-премьер.



По его словам, именно из-за распространения правды о ковиде в ОРДЛО официальный сайт Минреинтеграции был заблокирован в России по представлению Роскомнадзора и Генпрокуратуры Российской Федерации. Это был первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируется в РФ за распространение правды, подчеркнул Резников.



«Конечно, их план провалился, и сейчас нечто подобное происходит с темой вакцинации. Потому мы очень внимательно наблюдаем, анализируем и информируем наших коллег по поводу так называемой вакцинации», – добавил вице-премьер.



Он также отметил, что наблюдается синхронизация действий оккупационных администраций «ДНР» и «ЛНР» в отношении ковида.



«Они одинаково манипулируют данными, одинаково скрывают факты заболевания в оккупационных войсках и т.п. Это четко демонстирирует, что управляющий центр этих администраций является общим и находится за их пределами. Это выступает доказательством так называемого эффективного контроля со стороны РФ на оккупированных территориях и это очень важно для будущих судебных процессов», – резюмировал Резников.