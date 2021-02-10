Почти половина украинцев поддерживают санкции против «112 Украина», NewsOne и ZIK 

49% опрошенных украинцев поддерживают решение о применении санкций против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 6-8 февраля.



41% — не поддерживают. Социологи отмечают, что с момента введения санкций уровень поддержки этого решения вырос с 42 до 49%, зато количество критиков уменьшилось с 47 до 41%.



«Важно, что среди опрошенных, которые знают о решении, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%)», — отмечают социологи.



78% опрошенных заявили, что знают о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против телеканалов «112», NewsOne, ZIK, 21% — не знают.



Кроме того, больше всего поддерживают блокирование в западных (61%), центральных областях (54%) и Киеве (58%). В то же время в восточных и южных областях больше критиков решения (59% и 51% соответственно).



Опрос проводится с 6 по 8 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.



По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».