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На Луганщине 37 новых случаев COVID-19 и 13 смертей

10 февраля 2021, 15:54

На Луганщине 37 новых случаев COVID-19 и 13 смертей

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 37 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

В течение недели вследствие осложнений умерли еще 13 человек: 38-летняя, 70-летняя, 79-летняя, 80-летняя, 84-летняя и две 85-летние женщины, а также 76-летний, 77-летний, 83-летний, 96 -летний мужчины из города Северодонецк; 71-летний мужчина из Кременского района и 71-летний мужчина из Старобельского района.

19 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, восемь в Лисичанске, четыре в Рубежном, три в Попаснянском районе, два в Кормянском, одно в Новопсковском районе.

За все время исследований в области ковид лабораторно подтвержден у 14 340 человек. Из них выздоровели — 12561 (111 за последние сутки), лечатся — 1353, умерли 426 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 14,2%.

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