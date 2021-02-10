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Главу одного из подразделений ГСЧС Луганщины подозревают в обмане пенсионерки при покупке квартиры

10 февраля 2021, 16:48

Главу одного из подразделений ГСЧС Луганщины подозревают в обмане пенсионерки при покупке квартиры

Начальника одного из структурных подразделений ГУ ГСЧС в Луганской области подозревают в завладении чужим имуществом путем обмана, что нанесло значительный ущерб потерпевшему (ч. 2 ст. 190 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, чиновник решил незаконно обогатиться за счет госпрограммы приобретения жилья для лиц службы гражданской защиты, которая предусматривает выплату средств продавцу Государственным ипотечным учреждением.

«Подозреваемый подобрал через агентство недвижимости трехкомнатную квартиру в Северодонецке, владелицей которой была пожилая женщина. В дальнейшем он заказал оценку недвижимого имущества, ввел 72-летнюю пенсионерку в заблуждение относительно реальной его стоимости и договорился с ней приобрести жилье за меньшую цену», — говорится в сообщении.

Между продавцом жилья и Государственным ипотечным учреждением был заключен договор купли-продажи и перечислено в соответствии с оценкой квартиры более 850 тысяч гривен на банковскую карточку.

«Затем подозреваемый воспользовался преклонным возрастом женщины и реализовал мошенническую схему завладения ее средствами. Он предложил свою помощь в обмене суммы и после этого обманным путем завладел более 200 тысячами гривен — разница между реальной по договору купли-продажи стоимостью жилья», — отметили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

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гсчс
Места
Луганская область
Прочее
Мошенничество

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