Госмолодежьжилье подписало с немецким банком соглашение по жилью для переселенцев

С целью реализации проекта по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц Государственный фонд содействия молодежному строительству и немецкий Банк развития KfW подписали отдельное соглашение к грантовому и проектному соглашению в рамках Немецкого финансового сотрудничества с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.



Соответствующие межправительственные соглашения были подписаны в 2020 году.



В рамках Немецкого финансового сотрудничества с Украиной Госмолодежьжилье совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и KfW будет реализовывать проект «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц», который предусматривает предоставление льготного ипотечного кредита внутренне перемещенным лицам на приобретение жилья с процентной ставкой 3% годовых в гривне.



Как сообщается, далее Кабинет министров Украины должен утвердить порядок и механизм использования грантовых средств.



Между Госмолодежьжильем и министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет подписан отдельный договор финансирования, заключение которого предусмотрено условиями грантового и проектного соглашения.

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