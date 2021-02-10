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Госмолодежьжилье подписало с немецким банком соглашение по жилью для переселенцев

10 февраля 2021, 17:07

Госмолодежьжилье подписало с немецким банком соглашение по жилью для переселенцев

С целью реализации проекта по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц Государственный фонд содействия молодежному строительству и немецкий Банк развития KfW подписали отдельное соглашение к грантовому и проектному соглашению в рамках Немецкого финансового сотрудничества с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.

Соответствующие межправительственные соглашения были подписаны в 2020 году.

В рамках Немецкого финансового сотрудничества с Украиной Госмолодежьжилье совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и KfW будет реализовывать проект «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц», который предусматривает предоставление льготного ипотечного кредита внутренне перемещенным лицам на приобретение жилья с процентной ставкой 3% годовых в гривне.

Как сообщается, далее Кабинет министров Украины должен утвердить порядок и механизм использования грантовых средств.

Между Госмолодежьжильем и министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет подписан отдельный договор финансирования, заключение которого предусмотрено условиями грантового и проектного соглашения.

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