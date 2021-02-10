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Польша может перепродать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

10 февраля 2021, 17:05

Польша может перепродать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

В Европейском Союзе готовят соглашение, по которому Польша перепродаст Украине 1,2 миллиона доз вакцин AstraZeneca. Об этом во время пресс-конференции заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает «Европейская правда».

Чиновник отметил, что это соглашение предусматривает перепродажу препаратов на бесприбыльной основе.

«Комиссия помогает с организацией контракта, транспортировкой и доставкой из Польши в Украину через гражданский механизм защиты ЕС», — сказал Домбровскис.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение поставок суммарно 22 млн доз вакцин против коронавируса.

5 февраля 2021 ведомство получило подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и NovaVax. Поставка должна начаться с февраля 2021.

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