Польша может перепродать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

В Европейском Союзе готовят соглашение, по которому Польша перепродаст Украине 1,2 миллиона доз вакцин AstraZeneca. Об этом во время пресс-конференции заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает «Европейская правда».



Чиновник отметил, что это соглашение предусматривает перепродажу препаратов на бесприбыльной основе.



«Комиссия помогает с организацией контракта, транспортировкой и доставкой из Польши в Украину через гражданский механизм защиты ЕС», — сказал Домбровскис.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение поставок суммарно 22 млн доз вакцин против коронавируса.



5 февраля 2021 ведомство получило подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и NovaVax. Поставка должна начаться с февраля 2021.