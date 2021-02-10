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В ДТЭК рассказали, как возвращали «Добропольеуголь» государству

10 февраля 2021, 18:50

В ДТЭК рассказали, как возвращали «Добропольеуголь» государству

В компании ДТЭК рассказали подробности передачи предприятия «Добропольеуголь» в государственную собственность. Как рассказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, компания выкупила у «Добропольеугля» в статусе уже государственного предприятия 330 тысяч тонн угля по цене 1950 грн/тонна. В компании заверили, что остальные госшахты продают уголь на уровне 1650 гривен за тонну.

«Это тоже показатель того, как меняется ценовая конъюнктура», – сказал Тимченко на пресс-конференции.

Он добавил, что ДТЭК продал «Центрэнерго» 250 тысяч тонн угольной продукции по 1980 гривен за тонну на условиях постоплаты.

Тимченко заявил, что себестоимость производства угля на этом предприятии в Донецкой области в три раза ниже, чем у большинства госшахт.

«После "Павлоградугля" это лучшее объединение в стране», – считает гендиректор ДТЭК. При этом он добавил, что пока угольным электростанциям компании хватает лишь ресурсов «Павлоградугля».

В ДТЭК заверили, что объединение передано без долгов и с оборудованием, на которое компания потратила за 10 лет около 400 миллионов долларов. Его не стали доставать из шахт и провели инвентаризацию. Государство выкупило у ДТЭК оборудование, необходимое для производственного цикла. Цену выкупленного оборудования в компании не назвали.

ДТЭК досрочно вернул из аренды государству объединение «Добропольеуголь» из-за энергетического кризиса и вынужденной остановки предприятия.

В октябре прошлого года Кабинет министров по предложению Фонда государственного имущества расторг договор аренды шахт «Добропольеуголь» с компанией ДТЭК, для того, чтобы создать вертикально-интегрированную компанию на базе этих шахт и ТЭС «Центрэнерго».

ДТЭК арендовал эти шахты с 2010 года. Процесс передачи шахт в государственную собственность завершился 25 января 2021 года.

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