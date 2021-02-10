На Донетчине мужчину похитили и держали в подвале. Полиция задержала одного подозреваемого

Жителя поселка Гродовка в Покровском районе похитили на глазах у жены и вывезли на автомобиле в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Во вторник, 9 февраля, в полицию Мирнограда обратилась женщина и сообщила, что в районе шахты 5/6 трое мужчин избили ее мужа, силой посадили в машину и скрылись. Женщина назвала полиции марку и номер автомобиля.



Позже правоохранители выяснили, что похищенного незаконно удерживали в подвале дома в одном из соседних поселков. Сейчас 46-летний мужчина свободен.



Один из похитителей — 39-летний житель Мирнограда. Он был в конфликте с пострадавшим. Сейчас похитителя допрашивают следователи, чтобы выяснить полные обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство.