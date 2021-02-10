По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки лаборатории в Донецкой области подтвердили еще 93 случая инфицирования коронавирусом. От осложнений скончались пятеро пациентов. С начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 45 125 случаев ковида: 41 714 человек выздоровели, 1000 — умерли.



Группировка «ДНР» заявила о 155 новых пациентах. За сутки 13 ранее заболевших скончались. С начала пандемии в группировке признали 22 16 случаев заражения: 11 958 человек выписаны, 1 886 — скончались.



В Луганской области подтверждено 37 новых случаев коронавируса. В течение недели вследствие осложнений умерли 13 человек. С начала пандемии заболели 14 340 человек. Из них выздоровели — 12561, умерли — 426.



В отдельных районах Луганской области инфекцию подтвердили у 20 человек. Всего формирование признает 2762 случая заболевания: 2299 человек выздоровели, 240 — умерли.



На неподконтрольной Украине части Донбасса наблюдается высокая летальность от коронавируса, заявил вице-премьер, глава Минреинтеграции Алексей Резников. Исходя из статистики «ЛНР/ДНР», летальность от коронавируса в ОРДО составляет 8,6%, в ОРЛО — 8,7%, что в 4 раза больше, чем на свободной территории Донетчины и в среднем по Украине, отметил он.



Политика



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что перемирия на Донбассе по факту уже нет по вине России. Он отметил, что страна должна быть готова к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора.



Боевые действия



Снайпер боевиков ранил украинского военнослужащего вблизи поселка Пески на Донетчине. Его доставили в медучреждение. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.



Общество



Полиция идентифицировала более 70 боевиков, которых связывают с преступлениями в тюрьме «Изоляция». На подозреваемых вышли благодаря показаниям бывших заключенных, которым удалось вернуться на подконтрольную властям территорию.



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