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Киевская полиция нашла оружие и гранаты в здании, где находились активисты «Патриоты – За жизнь». Их блокировал «Нацкорпус»

10 февраля 2021, 22:55

Киевская полиция нашла оружие и гранаты в здании, где находились активисты «Патриоты – За жизнь». Их блокировал «Нацкорпус»

Днем в Киеве на перекрестке улиц Иоанна Павла II и Перспективной собрались активисты организации «Национальный корпус». В партийной организации считают, что провокаторы наняты партией «Оппозиционная платформа За жизнь».

«Нам стало известно, что силовые отряды под кураторством ОПЗЖ готовятся дестабилизировать ситуацию в Украине. Под видом поддержки закрытых телеканалов "Zik", "112 Украина" и "NewsOne" в Киев стянули группы боевиков. Активистам Национального корпуса удалось найти одну из баз, на которой в течение последних четырех дней скрывались титушки… По предварительной информации, титушки могут быть вооружены», – сообщили в пресс-службе «Нацкорпуса».

Столичная полиция провела обыск в помещении на улице Тверской тупик и нашла несколько единиц оружия и гранаты. Правоохранители выехали на обыск после того как в организации «Национальный корпус» заявили, что там находятся специально нанятые провокаторы.

«Как только мы получили сообщение, что две группы человек собрались у здания на Тверском тупике, на вызов выехали дополнительные резервы правоохранителей, которые обеспечили правопорядок и провели первоочередные следственные действия. В частности, в результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будет устанавливаться их происхождения и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста человек, с которыми проводят процессуальные действия», – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Следственный отдел Печерского управления полиции расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к уголовным преступлениям) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В организации «Патриоты – За жизнь» утверждают, что на территорию спортивного клуба незаконно проникли праворадикалы и сорвали им подготовку к чемпионату Украины по боксу. Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива называет «Патриотов – За жизнь» гражданской организацией, лидером которой он является.

Кива утверждает, что у всех спортсменов есть документы, а него есть договор аренды спортивного клуба. Нардеп считает, что спортсменов задержали незаконно.

ТЕГИ

Организации
Национальный корпус ОПЗЖ Патриоты За жизнь

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