«ЛНР» заявила о 25 заболевших и одном умершем от COVID-19

За минувшие сутки, 10 февраля, в отдельных районах Луганской области положительные результаты на COVID-19 получили 25 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, умер один пациент с коронавирусом у которого болезнь диагностировали ранее.



Географию новых выявленных случаев болезни или другие подробности в группировке не сообщают.



По состоянию на 11 февраля группировка признает 2787 случаев заражений, из которых 2323 человека выздоровели, 241 — умер.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.