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Чуть более пяти тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

11 февраля 2021, 08:32

Чуть более пяти тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 10 февраля, в Украине выявили 5 039 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 6 568 человек выздоровели, а 124 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 258 094 заболевших коронавирусом. При этом 1 098 944 человек выздоровели, а 24 058 человек скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киеве (335).

В статистике нет информации о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.

Вчера было проведено 43 126 тестирований. 

Днем ранее сообщалось о 3 409 заболевших ковидом. 

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