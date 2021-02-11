Чуть более пяти тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 10 февраля, в Украине выявили 5 039 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 6 568 человек выздоровели, а 124 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 258 094 заболевших коронавирусом. При этом 1 098 944 человек выздоровели, а 24 058 человек скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киеве (335).



В статистике нет информации о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



Вчера было проведено 43 126 тестирований.



Днем ранее сообщалось о 3 409 заболевших ковидом.

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