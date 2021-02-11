Подделывали паспорта ЕС: В Донецкой области раскрыли незаконное производство

В Донецкой области правоохранители разоблачили межрегиональное предприятие, которое занималось изготовлением фальшивых документов Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.



По данным следствия, 25-летний житель Запорожья организовал незаконное производство ID-карточек, подтверждающих гражданство Евросоюза, и фальшивых водительских удостоверений ЕС. Продажа «липовых» документов была налажена через всеукраинское агентство по трудоустройству людей в страны Евросоюза (Болгарию, Польшу, Румынию и т.д.).



Следователи полиции совместно с работниками СБУ установили, что для изготовления поддельных документов фигурант устроил подпольную типографию.



В каждом документе делец менял некоторые данные заказчика, а иногда и всю персональную информацию.



Во время обысков по месту жительства злоумышленника и в офисах на территории трех областей правоохранители изъяли 700 «чистых» пластиковых бланков, 21 готовый к выдаче поддельный документ, деньги, полученные незаконным путем — более 120 тысяч гривен, около 7 тысяч долларов и 6 тысяч евро. Также изъята черновая документация и полиграфическое оборудование, которое использовалось для изготовления фальшивых паспортов.



По факту возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) и по ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украина. Максимальное наказание за данные преступления – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.