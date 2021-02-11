На Донетчине 155 человек заболели и восемь умерли от COVID-19 за сутки

За среду, 10 февраля, лаборатории Донецкой области сообщили о еще 155 больных COVID-19, среди которых 3 ребенка. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



76 случаев выявлено в Мариупольской ТГ, 20 — в Краматорской ТГ, 15 — в Славянской ТГ, по 6 — в Бахмутской, Дружковской, Торецкой ТГ, 5 — в Константиновской ТГ, 4 — в Мангушской ТГ, по 3 — в Покровской, Лиманской и Николаевской ТГ, по 2 — в Северской, Мирноградской и Волновахской ТГ, по — 1 в Никольской и Добропольской ТГ.



От осложнений умерли восемь пациентов, у которых болезнь диагностировали ранее (4 в Мариупольской ТГ, по 1 — в Краматорской, Покровской, Очеретинской и Славянской ТГ).



С начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории зафиксирован 45 281 случай заболевания, из которых 42 тысячи человек выздоровели, 1008 — умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 5 039 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 6 568 человек выздоровели, а 124 умерли.