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«ДНР» зафиксировала уже более 1900 смертей от коронавируса

11 февраля 2021, 10:27

«ДНР» зафиксировала уже более 1900 смертей от коронавируса

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 205 заболевших коронавирусом. При этом 309 человек выздоровели, а 17 умерли.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 22 221 заболевшего ковидом. Из них выздоровели 12 267 человек, а 1903 умерли. Продолжает болеть 8051 пациент.

Коэффициент летальности (количество умерших от коронавируса делится на количество подтвержденных случаев и умножается на 100) в ОРДО составляет 8,6%. На подконтрольной Украине части Донетчины — 2,2%. На большую разницу в летальности от ковида накануне указал украинский вице-премьер Алексей Резников, назвав это «медицинским геноцидом» на неподконтрольных территориях.

Кроме того, за сутки «ДНР» выявила случаи пневмоний у 50 человек. Из них было госпитализировано 42 пациента. Всего на лечении находится 1182 пациента с пневмониями, из них 561 на кислородной поддержке (+7 за сутки).

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