«ДНР» зафиксировала уже более 1900 смертей от коронавируса

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 205 заболевших коронавирусом. При этом 309 человек выздоровели, а 17 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 22 221 заболевшего ковидом. Из них выздоровели 12 267 человек, а 1903 умерли. Продолжает болеть 8051 пациент.



Коэффициент летальности (количество умерших от коронавируса делится на количество подтвержденных случаев и умножается на 100) в ОРДО составляет 8,6%. На подконтрольной Украине части Донетчины — 2,2%. На большую разницу в летальности от ковида накануне указал украинский вице-премьер Алексей Резников, назвав это «медицинским геноцидом» на неподконтрольных территориях.



Кроме того, за сутки «ДНР» выявила случаи пневмоний у 50 человек. Из них было госпитализировано 42 пациента. Всего на лечении находится 1182 пациента с пневмониями, из них 561 на кислородной поддержке (+7 за сутки).